Депутат Немкин: перегревание телефона, шумы и эхо — признаки прослушки

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике, предупредил об опасности прослушки на мобильных устройствах.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что признаками наличия подслушивающего устройства могут быть необычное нагревание телефона, шумы и эхо во время разговоров, а также повышенное использование мобильного трафика.

Немкин подчеркнул важность проверки устройства на наличие прослушивающего ПО для защиты личных данных.

Он указал на необходимость обращать внимание на странные признаки, такие как быстрая потеря заряда батареи, частое перегревание и появление аномальных звуков во время звонков, которые могут свидетельствовать о наличии вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, депутат порекомендовал проанализировать использование мобильных данных, поскольку шпионские приложения часто передают информацию через интернет, что приводит к увеличению трафика.

Он посоветовал обратить внимание на статистику использования данных за последние месяцы и выявить приложения, потребляющие необычно большой объем трафика.