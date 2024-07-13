Депутат Немкин озвучил три ключевых признака мошенника в мессенджере

Чтобы определить мошенника в мессенджере, нужно обратить внимание на несколько важных признаков, о которых в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Во-первых, будьте осторожны, если кто-то неожиданно пишет вам с незнакомого номера или аккаунта и предлагает вам заработок, выигрыш в лотерее или скидки. Это может быть признаком мошенничества.

Во-вторых, мошенники зачастую используют срочность и давление, чтобы заставить вас действовать быстро и не задумываться. Они могут утверждать, что вам необходимо срочно перевести деньги, чтобы не упустить какую-то возможность или избежать проблемы. Они могут придумывать истории о задержанных посылках, заблокированных счетах или срочных медицинских ситуациях.

Третий признак — некорректный язык и орфография. Мошеннические сообщения часто содержат грамматические ошибки или странные фразы, которые кажутся неправильным переводом с другого языка. Это связано с тем, что мошенники часто работают из других стран и используют автоматические инструменты для создания своих сообщений.

Будьте бдительны, если собеседник пытается получить вашу личную информацию или финансовые данные. Любые просьбы сообщить номер банковской карты, пароли или другую конфиденциальную информацию должны вызвать у вас подозрение. Мошенники могут использовать методы социальной инженерии, чтобы вызвать у вас чувство доверия, поэтому всегда проверяйте, с кем вы общаетесь, и не делитесь личной информацией без необходимости.

Источник: ria.ru.