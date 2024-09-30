Депутат Немкин назвал три шага, которые приведут к защите данных

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике, поделился с РИА Новости советами по защите персональных данных пользователей. Он отметил, что для минимизации рисков утечки информации важно соблюдать несколько ключевых шагов.

Первым шагом является использование сложных паролей и многофакторной аутентификации. Эта система добавляет дополнительный уровень защиты, требуя подтверждения личности через SMS, почту или специальное приложение, что значительно усложняет взлом аккаунтов.

Вторым шагом Немкин назвал регулярное обновление программного обеспечения. Устаревшие операционные системы и приложения могут иметь уязвимости, которые злоумышленники легко используют. Производители часто выпускают обновления для их устранения, и важно устанавливать их вовремя.

Третьим шагом должно стать ограничение доступа к данным. Многие приложения запрашивают разрешения, которые не нужны для их работы.

Важно внимательно проверять, какие разрешения вы предоставляете, и отключать доступ тем приложениям, в надежности которых вы не уверены. Также стоит избегать установки приложений из ненадежных источников, так как они могут содержать вредоносное ПО.