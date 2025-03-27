Депутат Немкин дал совет при взломе аккаунта восстановить к нему доступ

Депутат Госдумы Антон Немкин поделился советами о том, как действовать, если ваш аккаунт в Telegram был взломан.

Первым делом нужно восстановить доступ к аккаунту. Если вы всё ещё можете войти, выйдите из всех сеансов, кроме текущего. Если злоумышленник не изменил номер или пароль, можно удалить посторонние подключения.

Если доступ потерян, нужно запросить код подтверждения через СМС для восстановления аккаунта. Если это не сработает, обратитесь в поддержку Telegram.

После восстановления обязательно включите двухфакторную аутентификацию. Это добавит дополнительный уровень защиты, и даже если номер телефона будет скомпрометирован, злоумышленник не сможет войти без дополнительного пароля.

Также проверьте настройки конфиденциальности и пароли. Оцените, какие данные могли быть скомпрометированы — переписка, фотографии, платёжные данные или контакты. Если есть риск утечки информации, предупредите знакомых о возможных фишинговых атаках от вашего имени.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, следите за цифровой безопасностью: не используйте одинаковые пароли, выбирайте сложные пароли, не вводите коды подтверждения на подозрительных сайтах и не переходите по сомнительным ссылкам. Также рекомендуется привязать Telegram к надёжной электронной почте для быстрого восстановления доступа.

источник