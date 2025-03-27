Главная » Новости

Депутат Немкин дал совет при взломе аккаунта восстановить к нему доступ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Депутат Госдумы Антон Немкин поделился советами о том, как действовать, если ваш аккаунт в Telegram был взломан.

Первым делом нужно восстановить доступ к аккаунту. Если вы всё ещё можете войти, выйдите из всех сеансов, кроме текущего. Если злоумышленник не изменил номер или пароль, можно удалить посторонние подключения.

Если доступ потерян, нужно запросить код подтверждения через СМС для восстановления аккаунта. Если это не сработает, обратитесь в поддержку Telegram.

После восстановления обязательно включите двухфакторную аутентификацию. Это добавит дополнительный уровень защиты, и даже если номер телефона будет скомпрометирован, злоумышленник не сможет войти без дополнительного пароля.

Также проверьте настройки конфиденциальности и пароли. Оцените, какие данные могли быть скомпрометированы — переписка, фотографии, платёжные данные или контакты. Если есть риск утечки информации, предупредите знакомых о возможных фишинговых атаках от вашего имени.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, следите за цифровой безопасностью: не используйте одинаковые пароли, выбирайте сложные пароли, не вводите коды подтверждения на подозрительных сайтах и не переходите по сомнительным ссылкам. Также рекомендуется привязать Telegram к надёжной электронной почте для быстрого восстановления доступа.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.