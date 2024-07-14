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Депутат Горелкин прокомментировал слухи о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

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Депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале призывает не верить сообщениям о замедлении работы WhatsApp, Telegram и YouTube со стороны регулятора.

Он утверждает, что нет оснований полагать, что эти платформы уже подверглись замедлению.

Горелкин объясняет, что Роскомнадзор имеет техническую возможность замедлять трафик на практически всех цифровых платформах, но не будет делать этого без соответствующих правовых оснований.

В соответствии с законом, замедление трафика на любой платформе на всей территории страны должно быть предварительно объявлено и сопровождаться предупреждениями, адресованными платформе, а также соответствующим публичным заявлением.

Относительно YouTube, Горелкин объясняет, что ухудшение скорости и качества работы платформы полностью зависит от компании Google, которая прекратила обслуживание кэширующих сервисов на территории России.

Он отмечает, что остановить этот процесс без участия компании невозможно, но также не видит смысла ускорять его. По его мнению, естественный переход российской аудитории на отечественные платформы будет наилучшим решением.

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