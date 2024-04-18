Delphi предложила пользователям возможность создавать «цифровых» клонов

Компания Delphi предлагает создать цифрового клона с вашим голосом, внешностью и характером.

Он может делать блоги, записывать подкасты, озвучивать книги и даже принимать участие в видео- и аудиозвонках. Вам нужно просто дать клону задания, а сами наслаждаться жизнью.

Чтобы создать клон, вам нужно отправить запись своего голоса, фотографии и ссылки на соцсети. Delphi обещает, что клон будет копировать ваш стиль и взгляды.

Создание клонов занимает около часа. Вам отправят тестовую версию, и если она вам подходит, вы можете получить доступ по подписке.

Бесплатно вы сможете использовать внешность клонов 50 минут в месяц и голос на 100 000 слов в месяц. Самая дорогая подписка стоит 399 долларов в месяц и позволяет использовать до пяти клонов одновременно в соцсетях и мессенджерах.