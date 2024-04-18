Главная » Новости

Delphi предложила пользователям возможность создавать «цифровых» клонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 154 Опубликовано

Компания Delphi предлагает создать цифрового клона с вашим голосом, внешностью и характером.

Delphi предложила пользователям возможность создавать "цифровых" клонов

Он может делать блоги, записывать подкасты, озвучивать книги и даже принимать участие в видео- и аудиозвонках. Вам нужно просто дать клону задания, а сами наслаждаться жизнью.

Чтобы создать клон, вам нужно отправить запись своего голоса, фотографии и ссылки на соцсети. Delphi обещает, что клон будет копировать ваш стиль и взгляды.

Создание клонов занимает около часа. Вам отправят тестовую версию, и если она вам подходит, вы можете получить доступ по подписке.

Бесплатно вы сможете использовать внешность клонов 50 минут в месяц и голос на 100 000 слов в месяц. Самая дорогая подписка стоит 399 долларов в месяц и позволяет использовать до пяти клонов одновременно в соцсетях и мессенджерах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.