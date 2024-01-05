Dell представила 40-дюймовый 5К-монитор

Dell представила монитор U4025QW в преддверии выставки CES 2024. Этот 40-дюймовый монитор имеет изогнутый дисплей и является первым в мире монитором 5K с сертификатом eye comfort, который обеспечивает комфорт при длительном использовании.

Монитор оснащен усовершенствованной панелью LG IPS Black, которая обеспечивает улучшенную контрастность цветов и более насыщенный черный цвет для более качественного отображения.

Разрешение монитора составляет 5K (5120 x 2160), а частота обновления — 120 Гц, что делает его идеальным для игр и просмотра быстро движущегося контента.

Монитор охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3 для точной передачи цветов. Он также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 и имеет коэффициент контрастности 2000:1, что позволяет достичь высокого динамического диапазона и улучшить яркость и контрастность. Это делает его идеальным выбором для профессиональной работы с цветовым контентом.

У монитора Dell U4025QW есть различные опции подключения. Он оснащен концентратором Thunderbolt 4 с несколькими портами, включая порт Type-A и два порта Type-C, а также выходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Это обеспечивает простую интеграцию с большинством устройств. Монитор также поддерживает подачу питания мощностью 140 Вт через порт Thunderbolt 4, что позволяет эффективно заряжать совместимые устройства. Кроме того, он имеет локальный порт Ethernet 2,5 ГБ для высокоскоростного подключения к проводной сети.

Монитор Dell UltraSharp 40 U4025QW сертифицирован как 5-звездочный для обеспечения комфорта для глаз, что делает его отличным выбором для длительного использования без перенапряжения глаз.