Dell презентовала 40-дюймовый 5K-монитор для создателей контента

Dell презентовала 40-дюймовый 5K-монитор для создателей контента05.01.2021 23:55
Монитор рассчитан на разработчиков и создателей контента. Американская корпорация Dell представила профессиональный монитор диагональю 40 дюймов.
Эта изогнутая модель под названием UltraSharp 40 подучила разрешение 5120 × 2160 пикселей и соотношение сторон 16:9.
В первую очередь изогнутый UltraSharp создавали для разработчиков контента, в нем есть стопроцентный охват пространства sRGB и 98-процентный охват DCI-P3.
Новинка получила возможность подключения к компьютеру через Thunderbolt 3 (USB Type-C), за счет чего отдельное питание на монитор не требуется, а также в нем установили два 9Вт динамика, стандартный разъем для наушников и порт USB 3.0.
Также монитор к рабочей станции можно подключать через Display Port 1.4 и HDMI 2.0.
Dell UltraSharp 40 в продажу поступит 28 января по цене 2100 долларов США.
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