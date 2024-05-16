Dell готовит ноутбуки Dell XPS 13 на базе Snapdragon X Elite с автономностью до 29 часов

По информации, опубликованной на сайте VideoCardz, компания Dell планирует выпустить ноутбук на базе процессора ARM с впечатляющей автономностью.

Согласно презентации, слитой в сеть, Dell планирует представить в ближайшем будущем новую серию ноутбуков Dell XPS 13. В обычном режиме эти устройства будут работать от 9 до 13 часов от одной зарядки, а без подключения к интернету смогут воспроизводить видео вплоть до 29 часов.

Журналисты отмечают, что такая продолжительность работы на аккумуляторе является недостижимой для большинства современных компьютеров. Это подразумевает, что Dell XPS 13, скорее всего, будет оснащен самым эффективным аккумулятором на рынке. Например, недавно выпущенный компьютер Apple MacBook Air M3 может работать до 18 часов без подзарядки.

В презентации указывается, что такая рекордная автономность достигнута благодаря использованию энергоэффективных процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite. Кроме того, ноутбук будет оборудован двойной OLED-панелью от LG Display, новой системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 7 и веб-камерой с разрешением 1080 пикселей.

По предварительным данным, ноутбуки выйдут в июне. Информации о стоимости пока нет.