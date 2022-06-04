Главная » Новости

Делают ли мужчины лазерную эпиляцию?

На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

К лазерной эпиляции в настоящее время прибегают не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, которые следят за своей внешностью. Отсутствие нежелательной растительности на их теле и лице облегчает соблюдение гигиенических норм и повышает комфорт.

Преимущества мужской лазерной эпиляции

На сегодняшний день избавиться от волосяного покрова на теле и лице стараются не только знаменитости и спортсмены. Многие мужчины пользуются различными методами удаления лишней растительности. Среди этих методов особую популярность завоевала лазерная эпиляция мужская Источник: epilaserman.ru. Воздействие лазерным лучом на волосяные луковицы обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе:

  • Гладкость кожи сохраняется после завершения курса процедур в течение семи лет.
  • Лазер оказывает воздействие исключительно на волосяной фолликул, не затрагивая кожу, благодаря чему обеспечивается полная безопасность манипуляции.
  • Быстрота проведения процедуры. Продолжительность одного сеанса у мастера составляет от десяти минут.
  • Наличие возможности избавиться от вросших волос.
  • Безболезненность. Мастера используют специальные мази, а оборудование охлаждает кожный покров.
  • Экономия времени, достигаемая за счет избавления от необходимости регулярного бритья.
  • Возможность удаления волос даже в труднодоступных местах.
  • Доступная стоимость.

Показания и участки для обработки

Главная причина, побуждающая мужчин прибегать к лазерной эпиляции – аллергические реакции на косметические средства (гели, лосьоны после бритья и др.). Регулярное использование бритвенного станка у некоторых мужчин приводит к раздражению на коже, а срезанные волосы растут быстрее и становятся жестче. Кроме того, лазерная мужская эпиляция применяется из эстетических и гигиенических соображений. Лазер позволяет достичь долгосрочного эффекта гладкости кожного покрова. С его помощью мужчины избавляются от лишней растительности на следующих участках тела:

  • шея;
  • скулы;
  • зона бороды;
  • волоски в носу, ушах;
  • брови.

Несколько реже лазером обрабатывают:

  • грудь;
  • подмышки;
  • зону бикини;
  • плечи;
  • спину;
  • живот;
  • поясницу.

Салоны предоставляют услугу лазерной мужской эпиляции для любой зоны тела, на которой есть волосяной покров. Однако при ее использовании необходимо учитывать существующие противопоказания.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.