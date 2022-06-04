Делают ли мужчины лазерную эпиляцию?

К лазерной эпиляции в настоящее время прибегают не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, которые следят за своей внешностью. Отсутствие нежелательной растительности на их теле и лице облегчает соблюдение гигиенических норм и повышает комфорт.

Преимущества мужской лазерной эпиляции

На сегодняшний день избавиться от волосяного покрова на теле и лице стараются не только знаменитости и спортсмены. Многие мужчины пользуются различными методами удаления лишней растительности. Среди этих методов особую популярность завоевала лазерная эпиляция мужская Источник: epilaserman.ru. Воздействие лазерным лучом на волосяные луковицы обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе:

Гладкость кожи сохраняется после завершения курса процедур в течение семи лет.

Лазер оказывает воздействие исключительно на волосяной фолликул, не затрагивая кожу, благодаря чему обеспечивается полная безопасность манипуляции.

Быстрота проведения процедуры. Продолжительность одного сеанса у мастера составляет от десяти минут.

Наличие возможности избавиться от вросших волос.

Безболезненность. Мастера используют специальные мази, а оборудование охлаждает кожный покров.

Экономия времени, достигаемая за счет избавления от необходимости регулярного бритья.

Возможность удаления волос даже в труднодоступных местах.

Доступная стоимость.

Показания и участки для обработки

Главная причина, побуждающая мужчин прибегать к лазерной эпиляции – аллергические реакции на косметические средства (гели, лосьоны после бритья и др.). Регулярное использование бритвенного станка у некоторых мужчин приводит к раздражению на коже, а срезанные волосы растут быстрее и становятся жестче. Кроме того, лазерная мужская эпиляция применяется из эстетических и гигиенических соображений. Лазер позволяет достичь долгосрочного эффекта гладкости кожного покрова. С его помощью мужчины избавляются от лишней растительности на следующих участках тела:

шея;

скулы;

зона бороды;

волоски в носу, ушах;

брови.

Несколько реже лазером обрабатывают:

грудь;

подмышки;

зону бикини;

плечи;

спину;

живот;

поясницу.

Салоны предоставляют услугу лазерной мужской эпиляции для любой зоны тела, на которой есть волосяной покров. Однако при ее использовании необходимо учитывать существующие противопоказания.