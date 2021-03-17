Дефицит видеокарт ожидается как минимум до осени 2021 года

Ресурс DigiTimes со ссылкой на свои источники заявил, что дефицит графических ускорителей Nvidia продлится до осени.

Одна из основных проблем это повышенный спрос, который не даёт создать необходимое количество складских запасов.

Также, спрос вызван высокими показателями прироста производительности новых видеокарт в сравнении с предыдущим поколением.

Ну и последнее из области спроса – майнинг. Для добычи криптовалюты «учат» майнить даже те устройства, которые изначально этого не делали.

Вторая глобальная причина – кризис производства. Производители полупроводников получили серьёзный удар по мощностям из-за ограничений, связанных с пандемией короновируса.

Из-за этого, образовался недостаток предложения в сравнении со спросом. Общая проблема как для AMD, так и для Nvidia это недостаток чипов графической памяти.

К тому же Samsung испытывает некоторые проблемы с процентом брака 8 нм чипов, на которых основаны RTX3000, а AMD и фабрики TSMC не могут обеспечить необходимое количество 7 нм продукции.