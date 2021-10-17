Дефицит полупроводников приводит к сокращению мирового рынка смартфонов на 6%

Мировой рынок смартфонов переживает нехватку полупроводников, поскольку производители пытаются удовлетворить спрос. Samsung был ведущим поставщиком с долей 23%. Xiaomi потеряла 2-е место, которое она получила в начале этого года после того, как Apple захватила его благодаря высокому спросу на iPhone 13 .

В результате китайский гигант смартфонов в настоящее время занимает 3-е место с долей рынка 14%. 4-е и 5-е места в настоящее время занимают vivo и OPPO , обе с долей по 10% каждая.

Бен Стэнтон, главный аналитик Canalys, отмечает, что голод по чипсетам действительно наступил: «Индустрия смартфонов стремится максимально увеличить производство устройств. Что касается предложения, производители чипсетов повышают цены, чтобы сдерживать избыточный заказ, пытаясь сократить разрыв между спросом и предложением ».

Однако, несмотря на принятые меры, дефицит чипов, вероятно, сохранится и в 2022 году. Это, в сочетании с высокими глобальными транспортными расходами, приведет к еще большему росту розничных цен на устройства.

Наряду с этим, нехватка чипов также побуждает в последнюю минуту вносить изменения в спецификации устройства и объемы заказа со стороны поставщика смартфонов. Это критически важно для них, поскольку они должны выбирать из существующего пула доступных компонентов.

К сожалению, это приводит к путанице и неэффективности при общении с розничными и дистрибьюторскими каналами, продолжил Стэнтон. Многие каналы нервничают перед важными праздничными днями продаж, такими как День холостяков в Китае или Черная пятница на западе.

Предложение смартфонов в каналах продаж и так невелико, и по мере того, как все больше клиентов ожидают аналогичных циклов продаж, надвигающийся всплеск спроса будет невозможно удовлетворить. В этом году покупатели могут ожидать менее агрессивных скидок на смартфоны. С другой стороны, производители смартфонов с небольшой маржой должны рассмотреть возможность объединения других устройств, таких как носимые устройства и Интернет вещей, чтобы обеспечить сильные стимулы для клиентов.