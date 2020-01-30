Дефицит китайской техники предрекли в РФ из-за коронавируса

Однако это произойдет ближе к концу февраля, и только в случае, если карантин в Китае продлится более двух недель.

Как пишут журналисты «РБК», в России будет наблюдаться дефицит китайской техники в связи с резким распространением коронавируса.

В стране действует неофициальный карантин, а в случае если его действие продлится более двух недель, то это скажется на наличии товаров в магазинах России к 23 февраля и 8 марта.

Пока серьезных опасений в задержках поставок нет, так как обычно многие производители производят продукцию заранее с учетом китайского Нового года.

Однако в связи с тем, что сотрудникам предприятий сложно добираться до работы из-за специального режима, а также из-за дополнительного фитосанитарного досмотра, поставки техники могут задерживаться.

На фоне повышенного спроса в преддверии праздников незначительный перебой в поставках может оказаться ощутимым.

Если ситуация не изменится и продолжатся карантины, то дефицит электроники из Китая будет наблюдаться и во втором квартале года, а также из-за этого будут пересмотрены и цены.