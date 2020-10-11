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Дефицит Google Pixel 5 возник до начала продаж

11.10.2020 15:10

Смартфоны Pixel 5 официально поступят в продажу 15 октября, но похоже, что в этот день мало желающих получат долгожданный смартфон.
Как выяснили источники, дефицит Google Pixel 5 возник еще до начала продаж, ведь уже сейчас заказать смартфон невозможно во многих странах, а если и открыт предзказаз, то с ожиданием более двух недель.

Если верить ранее обнародованным данным, Google до конца года намерена выпустить не более 1 млн экземпляров Pixel 5, то возможно в розничной продаже аппарат не появится.

Как сообщается, все запланированные к производству смартфоны будут распроданы по предварительным заказам.

Дефицит Google Pixel 5 возник до начала продаж

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