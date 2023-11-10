Дефицит чипов откладывает запуск Valve Steam Deck 2 как минимум на 2 года

Valve пока не имеет подходящих чипов для разработки второго поколения консоли Steam Deck. Инженер по аппаратному обеспечению Valve, Язан Альдехайят, отметил, что компания планирует создать более мощную версию консоли, не жертвуя автономностью, и такую консоль можно назвать Steam Deck 2.0.

Однако, для начала производства нового поколения необходима новая «начинка», которой пока нет в распоряжении Valve. Это объясняется как дефицитом комплектующих, включая инновационные, так и тем, что время для таких разработок еще не пришло.

Следовательно, второе поколение консоли Steam Deck придется ждать как минимум два года, а возможно, и дольше. На данный момент нет конкретной информации о точной дате выпуска следующего поколения Steam Deck.