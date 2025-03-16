DeepSeek оказался не так опасен: Google Gemini — лидер по сбору данных пользователей

На фоне растущих опасений по поводу китайских моделей искусственного интеллекта, таких как DeepSeek, новое исследование показывает, что страхи могут быть преувеличены, особенно в вопросах конфиденциальности данных.

Некоторые популярные американские чат-боты, как выяснили эксперты, могут собирать даже больше личной информации.

Когда DeepSeek представила свою модель ИИ, в американской технологической среде началась паника. Многие пользователи скачали чат-бота всего за два дня, но вскоре возникли вопросы о конфиденциальности, что привело к запретам на его использование в США и других странах. Однако, несмотря на все тревоги, DeepSeek не является самым серьезным нарушителем конфиденциальности.

Исследование компании Surfshark, провайдера VPN, показало, что Google Gemini собирает больше всего данных среди популярных чат-ботов.

Gemini собирает 22 из 35 типов данных, включая информацию о местоположении и списках контактов. В то время как другие боты, такие как Copilot и Perplexity, также собирают данные о местоположении, около 30% чат-ботов передают конфиденциальную информацию третьим лицам.

Кроме того, Copilot и Poe отслеживают пользовательские данные для рекламы. DeepSeek занимает промежуточное положение, собирая в среднем 11 типов данных, включая контактную информацию и пользовательский контент.

Жалобы на DeepSeek касаются повышенного риска слежки и угроз национальной безопасности, так как информация может храниться на серверах в Китае.

В условиях быстрой гонки технологий ИИ между США и Китаем риски конфиденциальности и безопасности остаются актуальными.

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