Компании DeepComputing и Xcalibyte представили первый в мире ноутбук на базе процессора RISC-V

Ноутбук относится к рабочей станции для разработки программного обеспечения.

Ноутбук оснащен четырехъядерным процессором RISC-V с графическим процессором и NPU.

Как заявляет разработчик, ноутбук работает под управлением Linux и предназначен для написания программного кода. Также устройство поучило интеграцию технологии Web3.

ROMA был разработан компаниями DeepComputing и Xcalibyte, которые в основе ноутбука использовали неизвестный процессор RISC-V, получивший графическое ядро NPU.

Процессор дополнен 16 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью eMMC объемом 256 ГБ. Также реализована защита устройства за счет отдельного процессора Arm SC300 Security Enclave.

ROMA будет поставляться с кошельком в стиле MetaMask и бесплатным NFT, но такой бонус будет доступен только первым 100 покупателям.

Также им будет предложена возможность нанесения гравировки своего имени или другой надписи.