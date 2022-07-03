Главная » Новости

Компании DeepComputing и Xcalibyte представили первый в мире ноутбук на базе процессора RISC-V

На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано

Ноутбук относится к рабочей станции для разработки программного обеспечения.
Ноутбук оснащен четырехъядерным процессором RISC-V с графическим процессором и NPU.

Как заявляет разработчик, ноутбук работает под управлением Linux и предназначен для написания программного кода. Также устройство поучило интеграцию технологии Web3.

ROMA был разработан компаниями DeepComputing и Xcalibyte, которые в основе ноутбука использовали неизвестный процессор RISC-V, получивший графическое ядро NPU.

Процессор дополнен 16 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью eMMC объемом 256 ГБ. Также реализована защита устройства за счет отдельного процессора Arm SC300 Security Enclave.

ROMA будет поставляться с кошельком в стиле MetaMask и бесплатным NFT, но такой бонус будет доступен только первым 100 покупателям.

Также им будет предложена возможность нанесения гравировки своего имени или другой надписи.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.