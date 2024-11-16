DEEP Robotics разработала робота-собаку с колесами для передвижения по бездорожью

Китайская компания DEEP Robotics представила нового четвероногого робота под названием Lynx, который может легко передвигаться по бездорожью благодаря колесам на лапах.

Робот умеет передвигаться как на четырёх, так и на двух ногах. Он может блокировать колёса и ходить, как обычная робособака, а также удерживать равновесие на одной ноге, что помогает ему преодолевать препятствия.

Благодаря механическим суставам робот имеет большой ход подвески, что позволяет ему спрыгивать с высоты без повреждений. Его подвижные конечности также позволяют взбираться на вертикальные препятствия высотой до 80 см.