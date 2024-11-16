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DEEP Robotics разработала робота-собаку с колесами для передвижения по бездорожью

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Китайская компания DEEP Robotics представила нового четвероногого робота под названием Lynx, который может легко передвигаться по бездорожью благодаря колесам на лапах.

Робот умеет передвигаться как на четырёх, так и на двух ногах. Он может блокировать колёса и ходить, как обычная робособака, а также удерживать равновесие на одной ноге, что помогает ему преодолевать препятствия.

Благодаря механическим суставам робот имеет большой ход подвески, что позволяет ему спрыгивать с высоты без повреждений. Его подвижные конечности также позволяют взбираться на вертикальные препятствия высотой до 80 см.

DEEP Robotics разработала робота-собаку с колесами для передвижения по бездорожью DEEP Robotics разработала робота-собаку с колесами для передвижения по бездорожью

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