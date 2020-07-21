Дебютировал смартфон Samsung Galaxy A01 Core за 74 доллара

Презентация бюджетного смартфона состоялась в Индонезии, где аппарат оценили в 74 доллара.

Samsung Galaxy A01 Core получил 5,3-дюймовый экран, разрешение которого составляет 1480 х 720 точек.

На лицевой стороне установлена 5-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4. На задней панели предложат основную камеру с датчиком на 8 Мп и f/2,2.

Работает новинка на базе процессора Mediatek MT6739. Оперативной памяти будет 1 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.

Батарея установлена на 3 000 мАч, а работает она под управлением операционной системы Android 10 Go. В смартфоне есть поддержка карты памяти, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0.

Его габариты составляют: 141,7 x 67,5 x 8,6 мм, вес — 150 г. Цветовая гамма представлена синим, красным и черным вариантами.