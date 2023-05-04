Дебютировал смартфон Motorola Edge+ с экраном на 165 Гц и фронтальной камерой на 60 Мп

Motorola представила свой новый флагман — Motorola Edge+ (2023), в основе этого аппарата лежит платформа Snapdragon 8 Gen 2, которую дополнили 8 ГБ оперативной памяти.

Новинка получила ценник, как и большинство устройств флагманского уровня, но в ней установили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Такой вариант оценивается в 800 долларов.

В новой Motorola Edge+ установлен 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Дисплей поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision, также под экраном разместили сканер отпечатка пальца, а в верхней части дисплея установлена 60 Мп камера.

Под «капотом» смартфона находится аккумулятор на 5100 мАч, его можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 68 Вт, также есть поддержка 15 Вт беспроводных зарядок.

Аппарат еще может заряжать через индукционную катушку другие гаджеты, отдача обратной беспроводной зарядки составляет 5 Вт.

На задней панели находится тройная камера с основным датчиком на 50 Мп с диафрагмой F/1,8. Остальные два модуля на 50 Мп со сверхширокоугольной оптикой и 12 Мп сенсор с 2-кратным оптическим зумом.

Motorola Edge+ получил заднюю панель из стекла Gorilla Glass Victus, алюминиевую рамку и защиту по стандарту IP68.