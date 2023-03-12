Дебют смартфона Realme GT Neo 5 SE с OLED-экраном состоится в ближайшие недели

Realme готовится к презентации нового недорого смартфона с OLED экраном от компании Tianma.

В Китае скоро состоится презентация Realme GT Neo5 SE. Это будет аппарат среднего уровня по цене от 260 до 375 долларов в зависимости от модификации.

Пока известны только основные характеристики устройства, все особенности назовут на презентации.

Realme GT Neo5 SE получит 6,74-дюймовый OLED-экран производства Tianma, у дисплея будет частота обновления 144 Гц и регулировка ШИМ 2160 Гц.

В смартфоне сделали алюминиевую рамку, что сейчас редко встречается в китайских аппаратах.

В основе Realme GT Neo5 SE лежит процессор Snapdragon 7 Plus Gen 1, который по производительности не уступает Dimmensity 9000 от компании MediaTek.

Оперативной памяти предложат 8 или 12 ГБ, постоянной от 128 до 512 ГБ. На задней панели установят тройную камеру с датчиками 64, 8 и 2 Мп, фронтальный модуль изображения будет на 16 Мп.

Питание устройства будет обеспечиваться от встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 100 Вт.