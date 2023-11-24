Дебют отечественного смартфона «Р-ФОН» пройдет 18 декабря

Презентация смартфона Р-ФОН с операционной системой РОСА Мобайл была перенесена на 18 декабря 2023 года. Это решение было принято в связи с запланированной пресс-конференцией Президента РФ Владимира Путина, которая состоится 14 декабря.

Компания-разработчик, НТЦ ИТ РОСА, обещает рассказать на презентации о пространстве РОСА, объединившем все сервисы в одну экосистему, а также представить отечественный смартфон Р-ФОН на платформе РОСА Мобайл и рассказать об истории его создания и основных характеристиках.