Главная » Новости

Дебют нового смартфона OnePlus 10 Pro состоится 4 января 2021 года

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

О дате презентации стало известно благодаря площадкам, на которых компания начала принимать заказы на смартфон.

Речь идет об официальном интернет-магазине и JD.com, где уже предлагают оформить заявку на покупку.

Дебют нового смартфона OnePlus 10 Pro состоится 4 января 2021 года, тогда же смартфоны станут доступны для покупки на китайском рынке, а позже будут запущены его продажи и за пределами Китая.

Наряду с началом приема заказов в компании объявили и о запуске программы трейд-ин, которая позволит сэкономить до 600 долларов при сдаче старого смартфона.

Напомним, что OnePlus 10 Pro будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 1, основную камеру с модулями 8, 48 и 50 Мп, аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 125-ватной зарядки, а также AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и защиту по стандарту IP68.

Дебют нового смартфона OnePlus 10 Pro состоится 4 января 2021 года Дебют нового смартфона OnePlus 10 Pro состоится 4 января 2021 года Дебют нового смартфона OnePlus 10 Pro состоится 4 января 2021 года

OnePlus OnePlus 10 Pro
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.