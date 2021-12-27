О дате презентации стало известно благодаря площадкам, на которых компания начала принимать заказы на смартфон.

Речь идет об официальном интернет-магазине и JD.com, где уже предлагают оформить заявку на покупку.

Дебют нового смартфона OnePlus 10 Pro состоится 4 января 2021 года, тогда же смартфоны станут доступны для покупки на китайском рынке, а позже будут запущены его продажи и за пределами Китая.

Наряду с началом приема заказов в компании объявили и о запуске программы трейд-ин, которая позволит сэкономить до 600 долларов при сдаче старого смартфона.

Напомним, что OnePlus 10 Pro будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 1, основную камеру с модулями 8, 48 и 50 Мп, аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 125-ватной зарядки, а также AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и защиту по стандарту IP68.