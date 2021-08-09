Даже с выходом iOS 15 Apple, похоже, работает над обновлением iOS 14.8

Судя по коду, обнаруженному в Xcode, Apple, похоже, планирует выпустить как минимум еще одно обновление для операционной системы iOS 14 перед запуском iOS 15.

Упоминаются все выпущенные версии iOS 14‌ в Xcode, а также упоминается iOS 14.8, из чего следует, что новое обновление может появиться в ближайшем будущем, либо до, либо вместе с iOS 15‌.

iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями обновления программного обеспечения в приложении «Настройки». Вы можете выполнить обновление до последней версии iOS 15, как только она будет выпущена, для получения последних функций и наиболее полного набора обновлений безопасности. Или продолжайте работу на iOS 14 и по-прежнему получайте важные обновления безопасности, пока не будете готовы перейти на следующую основную версию.

Хотя это может быть нацелено на тех, кто не может сразу обновить свои устройства из-за ограничений или требований, реализуемых рабочими организациями и школами, это также будет полезно для тех, кто не желает обновляться до iOS 15 после недавнего объявления Apple о функции безопасности детей.

Пока не ясно, что войдет в обновление iOS 14.8. Оно может быть сосредоточено на исправлении ошибок, улучшении производительности и других оптимизациях, а не на основных новых функциях, учитывая внимание Apple на iOS 15‌.

Источник — Astera.