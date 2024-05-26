Daylight выпустила планшет с «бумажным» ЖК-экраном 60 Гц

Компания Daylight представила планшет DC1 с уникальным экраном, который имеет внешний вид бумажного, но фактически основан на ЖК-панели.

Эта технология, называемая LivePaper, обеспечивает особенно плавное отображение. Монохромный экран планшета имеет размер 10,5 дюйма и разрешение 1600×1200 пикселей.

Частота обновления составляет 60 Гц, а сглаживание движений делает прокрутку контента особенно плавной. В комплекте с планшетом поставляется стилус Wacom, с помощью которого можно взаимодействовать с контентом, писать заметки и рисовать.

Планшет Daylight DC1 обладает особенностями, которые помогают просматривать контент днем без бликов и усталости глаз. Экран отражает внешние источники света, включая солнечный свет, а также имеет подсветку теплых оттенков.

Синий цвет был исключен для удобства глаз. Разработчики планшета стремились снизить нагрузку на зрение и помочь сосредоточиться при работе или чтении.

DC1 оснащен процессором MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти. Устройство имеет встроенный накопитель на 128 ГБ и слот для карт памяти MicroSD.

Операционная система планшета, называемая SolOS, основана на Android 13 и имеет минималистичный интерфейс. В ней предустановлены приложения для заметок, чтения, прослушивания подкастов и музыки, включая Spotify.

На данный момент неизвестно, будет ли возможность устанавливать другие приложения через Play Store. Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч.

Стоимость планшета Daylight DC1 начинается от 729 долларов (около 66 800 рублей). Поставки начнутся в августе 2024 года для предварительных заказов.