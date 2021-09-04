Датчик камеры Samsung на 200 МП устанавливает новый рекорд для телефонов

Samsung Galaxy S21 Ultra оснащен потрясающим датчиком камеры на 108 МП в Samsung Isocell HMX, но прогресс неуклонно продолжается.

Samsung представила сегодня свой новый датчик Isocell HP1 с разрешением 200 мегапикселей, что делает его первым датчиком мобильной камеры, достигшим этого порога. Это может звучать нелепо, но это не только необработанные мегапиксели.

Ключом к Isocell HP1, как и ко всем этим сенсорам мобильных камер с высоким разрешением, является объединение пикселей. Этот процесс берет группу пикселей от датчика и смешивает их вместе, чтобы имитировать более крупные пиксели. Это также приводит к более управляемым размерам файлов, поскольку объединенные изображения будут иметь разрешение 12,5 или 25 МП.

Isocell HP1 также является дебютом новой технологии Samsung ChameleonCell, которая обеспечивает адаптивное объединение пикселей в зависимости от освещения. Это подводит нас к еще одной важной спецификации датчика изображения: размеру пикселя.

Размер 200 миллионов пикселей в HP1 составляет 0,64 мкм, что мало по стандартам сенсоров камеры телефона. Для сравнения, размер пикселей 12-мегапиксельного основного сенсора iPhone 12 Pro Max составляет 1,7 мкм. Это важное преимущество в условиях низкой освещенности, когда более крупные пиксели лучше поглощают свет и обеспечивают более яркое изображение. Таким образом, HP1 объединяет пиксели в сетку 2×2 или 4×4 при более низком освещении, в результате чего получается пиксель размером 1,28 мкм или 2,56 мкм.

Isocell HP1 также должен быть сильным датчиком для видеооператоров с поддержкой видео 8K со скоростью до 30 кадров в секунду без обрезки или масштабирования. Хотя разрешение 200MP привлекает внимание, стоит отметить, что существующий Samsung Isocell GN2 имеет несколько преимуществ в этом новом датчике, несмотря на его более низкое разрешение 50MP. Сам сенсор больше, а с объединением пикселей он имеет больше пикселей 2,8 мкм. Мы ожидаем увидеть телефон с новым датчиком где-то в начале 2022 года, и нам не терпится увидеть результаты.