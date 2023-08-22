Датамайнер Vasgorath поделился списком вырезанных сцен, механик и локаций Baldur’s Gate 3

Пользователь с никнеймом Vasgorath, занимающийся датамайнингом, опубликовал на форуме Reddit обширный список контента, который был вырезан из релизной версии игры Baldur’s Gate 3. В этом списке перечислены удаленные сцены, механики и локации из первого акта игры.

Среди удаленных персонажей в первом акте обнаружились такие известные фигуры, как Минск и Джахейра. Также отсутствуют обещанные эпилоги и множество концовок, которые ранее упоминались разработчиками Larian. Это оставляет игроков в некотором беспокойстве в конечной сцене.

В дополнение к этому, из игры были удалены определенные локации и сюжетные ветки, такие как культ одного из божеств и ветка с персонажем по имени Дейзи. Дейзи была представителем червя Иллитида и играла важную роль в сюжете, но была удалена, а ее место занял Хранитель.

По словам сообщества, причины удаления данного контента могут быть разными, включая возможные технические и производственные проблемы. Также было отмечено, что в третьем акте Baldur’s Gate 3 есть проблемы с производительностью.

Baldur’s Gate 3 была выпущена на ПК 3 августа после шести лет разработки. Игра получила большое внимание, и общее количество онлайн-игроков на платформе Steam уже перевалило за 200 тысяч.