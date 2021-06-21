Дата запуска Vivo V21e 5G подтверждена для Индии

На прошлой неделе Vivo India опубликовала твит о том, что Vivo V21e 5G будет запущен 24 июня в Индии. Однако твит был быстро удален, и был выпущен новый твит, который только подтвердил появление смартфона. Компания наконец-то подтвердила, что V21e 5G дебютирует в стране в 17:00 (по местному времени) 24 июня.

Vivo V21e 5G будет позиционироваться ниже, чем Vivo V21 5G , который в Индии стоит 29 990 рупий. V21e 5G, вероятно, будет стоить 24 990 рупий за версию с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Пока неясно, выйдет ли телефон в другом варианте.

Vivo V21e 5G оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +, соотношением сторон 20: 9 и встроенным сканером отпечатков пальцев. 700 Dimensity набор микросхем присутствует под капотом устройства. SoC сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 3 ГБ расширенной оперативной памяти. Он имеет аккумулятор емкостью 4,00 мАч, который поддерживает быструю зарядку 44 Вт. Телефон работает под управлением ОС Android 11 и FunTouch OS 11.1.

V21e 5G имеет фронтальную камеру на 32 мегапикселя. Его основная камера оснащена 64-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Он имеет тонкий профиль (7,67 мм) и весит 165 граммов.

Источник — Astera.