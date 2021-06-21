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Дата запуска веб-камеры Xiaomi Mi TV в Индии назначена на 24 июня

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Xiaomi продает смарт-телевизоры в Индии с 2018 года. Однако компания не предлагает ни одного аксессуара ни для одного из своих телевизоров. Спустя более трех лет китайский технический гигант наконец-то собирается представить свой первый аксессуар для своих смарт-телевизоров в виде веб-камеры Mi TV.

Дата запуска веб-камеры Xiaomi Mi TV в Индии назначена на 24 июня

Xiaomi официально подтвердила запуск веб-камеры Mi TV в Индии 24 июня. Компания даже раскрыла некоторые из своих функций. Кроме того, все, что касается этого продукта, также было опубликовано типстером. По заявлению Xiaomi, будущая веб-камера Mi TV будет поддерживать потоковое видео в формате Full HD (1080p). Аксессуар будет оснащен двумя микрофонами в дальней зоне с технологией шумоподавления 3D. Наконец, у него будет зажим для надежного захвата и шторка камеры для уединения.

Кроме того, по словам Йогеша, этот аксессуар такой же, как и телекамера OnePlus. Единственная разница между ними — это логотип на шторке. Следовательно, остальные функции включают порт USB Type-C, магнитный зажим для крепления и поддержку Google Duo. Но, к сожалению, совместимые модели Mi TV и Redmi TV пока остаются загадкой.

И последнее, но не менее важное: источник утечки говорит, что в Индии продукт будет продаваться по цене менее 2500 фунтов стерлингов. Для сравнения: телекамера OnePlus стоит 2499 фунтов стерлингов.

Источник — Astera.

Xiaomi Mi TV
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