Дата запуска Realme Q3 назначена на 19 октября

Realme Q3s в новостях в течение последних нескольких дней. Смартфон наконец-то получает дату запуска. В то же время бренд также делится первым взглядом на это устройство, ясно раскрывая его дизайн.

Ранее сегодня мы сообщали, что Realme Q3 может быть запущен 19 октября. Оказывается, телефон действительно будет представлен в этот день вместе с Realme GT Neo2T .

Кроме того, благодаря приведенному выше изображению, предоставленному realme, мы также знаем, как будет выглядеть телефон. Во всяком случае, это не первый раз, когда мы видим это устройство на фотографиях, так как его дизайн уже был раскрыт через TENAA. Но все мы знаем, насколько плохи изображения TENAA .

Маркетинговый имидж Realme Q3s дает нам четкое представление о дизайне телефона. На наш взгляд, он определенно выглядит как телефон серии OPPO Reno 6. Сообщите нам свои мысли в разделе комментариев ниже.

При этом, согласно предыдущим отчетам, смартфон будет иметь такие функции, как 6,59-дюймовая ЖК-панель с частотой обновления 144 Гц, Qualcomm Snapdragon 778G , до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти, Android 11, 48MP (широкий) + Тройная задняя камера 2 МП (макро) + 2 МП (глубина), фронтальная камера 16 МП, боковой датчик отпечатков пальцев, аккумулятор на 5000 мАч и быстрая зарядка 30 Вт.

Поскольку серия Realme Q эквивалентна серии чисел Realme, Realme Q3s должна стоить менее 2000 йен (311 долларов США) в Китае.