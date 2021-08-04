Дата запуска Realme GT и GT Master Edition для Индии подтверждена

Генеральный директор Realme Мадхав Шет окончательно подтвердил дату запуска Realme GT для Индии. В последнем выпуске серии AskMadhav на YouTube Шет подтвердил, что оба смартфона станут официальными 18 августа. Он также поделился другой информацией о предстоящей серии Realme GT для Индии.

Realme GT 5G для Индии будет иметь те же характеристики, как и его глобальное издание. Кроме того, он будет доступен в тех же цветах, что и глобальная версия, что означает, что он будет доступен в цветах Dashing Silver, Dashing Blue и Racing Yellow (кожаный вариант).

В прошлом месяце в Китае Realme представила Realme GT Master Edition и GT Master Explorer Edition с ребристыми узорами и мягкой кожей, вдохновленной чемоданами. Хотя GT и GT Master должны быть запущены 18 августа, нет ни слова о том, будет ли GT Master Explorer в какой-то момент доступен в Индии.

Realme GT и GT Master Edition имеют 6,43-дюймовый дисплей S-AMOLED FHD + 120 Гц. В то время как первый работает на Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти, последний оснащен чипом Snapdragon 778G и 8 ГБ оперативной памяти. Оба устройства предлагают до 256 ГБ внутренней памяти, и на них предустановлено Realme UI 2.0 на базе Android 11.

GT и GT Master Edition оснащены тройной камерой на 64 мегапикселя + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 2 мегапикселя (макро). Первый имеет 16-мегапиксельную переднюю камеру, а второй — 32-мегапиксельную селфи-камеру. Они питаются от аккумуляторов емкостью 4300 мАч и 4500 мАч соответственно и оснащены поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.