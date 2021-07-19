Дата запуска POCO X3 GT назначена на 28 июля

POCO запланировала мероприятие на 23 июля в Индии, чтобы представить POCO F3 GT в стране. По словам бренд, это будет проведение еще одной конференции в Малайзии 28 июля объявить о POCO X3 GT.

Предстоящие POCO F3 GT и POCO X3 GT переименованы в Redmi K40 Gaming и Redmi Note 10 Pro 5G соответственно. Первый дебютирует в Индии 23 июля в 12 часов. Между тем, последний станет официальным в 20:00 GMT + 8 28 июля в Малайзии.

Несколько дней назад, MIUI 12,5 строит для ПОКО X3 GT продолжал жить на серверах Xiaomi. Следовательно, ожидается, что смартфон скоро будет выпущен, и это тоже происходит.

Поскольку это Redmi Note 10 Pro 5G для международных рынков, мы можем ожидать таких функций, как 6,6-дюймовая ЖК-панель FHD + 120 Гц, защита Corning Gorilla Glass Victus, MediaTek Dimensity 1100 SoC, оперативная память LPDDR4x и хранилище UFS 3.1.

Другие функции этого телефона будут включать в себя тройную камеру 64 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + 2 МП (макро), 16-мегапиксельную селфи-камеру, боковой датчик отпечатков пальцев, два стереодинамика, рейтинг IP53 для защиты от брызг, 5000 мАч. аккумулятор, быстрая зарядка 67 Вт и MIUI 12.5 на базе Android 11.

Помимо Малайзии, новый телефон POCO, вероятно, будет выпущен в таких регионах, как Турция и Индонезия, и это лишь некоторые из них.

Источник — Astera.