Дата запуска OPPO Watch 2 подтверждена для Китая

Еще в мае OPPO представила умные часы во время презентации Reno6 в Китае. Некоторые подробности OPPO Watch 2 также появились на Weibo примерно в то же время. Сегодня компания выпустила плакат, на котором показано, что OPPO Watch 2 будет анонсирован в 15:00 (по местному времени) 27 июля в Китае.

Плакат о выпуске не раскрывает ничего о спецификациях и функциях Watch 2. В мае разработчики XDA показали, что номера моделей, такие как OW20W3 и OW20W1, относятся к 46-миллиметровой версии Watch 2. В нем также упоминалось, что 46-миллиметровый вариант будет доступны в трех цветах, таких как Dust Grey, Mine Shaft и Steel Blue.

Далее выяснилось, что номер модели OP20W2 относится к меньшему 42-миллиметровому варианту. Ожидается, что эта модель появится в таких цветах, как Mine Shaft, Gold Sand, Water Leaf и Matisse.

OPPO Часы с прошлого года был первым устройством компании на SmartWatch рынке. Он работал на чипе Snapdragon Wear 3100 и работал на Wear OS на мировых рынках. В Китае он поставлялся с ColorOS.

Что касается Watch 2, ожидается, что они появятся с новым процессором Snapdragon Wear 4100 SoC и вторичным чипом Apollo 4s. Хотя его глобальная версия, вероятно, будет работать на Wear OS, китайская версия может работать на ОС на базе Android 8.1. Watch 2 может предложить 16 ГБ встроенной памяти, что в два раза больше, чем у его предшественницы.

Часы, вероятно, будут иметь квадратный циферблат, как и их предшественник. Ожидается, что он предложит такие функции, как новые циферблаты, функцию обнаружения стресса, новое приложение OPPO Relax и поддержку LTE через e-SIM. Сообщается, что компания также работает над умными часами под названием OPPO Watch Free, но об этом мало что известно.

Источник — Astera.