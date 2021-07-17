Дата запуска Maimang 10 SE подтверждена

В ноябре 2020 года Huawei объявила, что Honor больше не является ее суббрендом, поскольку продолжит работать независимо. Свежая информация показывает, что Huawei, возможно, отдала свою линейку смартфонов Maimang компании China Telecom. Причина в том, что China Telecom недавно подтвердила, что запустит Maimang 10 SE в 14:30 19 июля в Китае. На плакате с датой запуска нет брендов Huawei, что говорит о том, что Huawei не будет производить или продавать устройство.

В прошлом году Huawei анонсировала смартфон Maimang 9 в июле. В то время исследования и разработки, производство и маркетинг устройства были выполнены Huawei. На телефоне Maimang 9 был логотип Huawei. Поскольку компания Huawei не упоминается в рекламном плакате, неясно, участвует ли устройство в его производстве. Поскольку у China Telecom нет завода по производству мобильных телефонов, вероятно, она работала с ODM над созданием Maimang 10 SE.

Источник — Astera.