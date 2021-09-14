Дата запуска игрового ноутбука Redmi G 2021 назначена на 22 сентября

В августе 2020 года Redmi G дебютировал как первый игровой ноутбук бренда . Более чем через год суббренд Xiaomi объявляет о прибытии преемника этого ноутбука под названием Redmi G 2021. Первый в истории тизер нового игрового ноутбука Redmi раскрывает дату запуска, а также намекает на его цены.

Ранее сегодня официальный Ми ноутбуков Weibo счет упал первый тизер редми G 2021. Согласно сообщению, этот ноутбук будет открыт 22 сентября.

Кроме того, в сообщении говорится, что новая миссия Redmi — «популяризация продуктов высокого класса». Предстоящий игровой ноутбук будет предлагать «непобедимую производительность», чтобы геймеры могли улучшить игровой процесс.

Таким образом, будущий игровой ноутбук Redmi G может иметь гораздо лучшее оборудование, чем его предшественник. В результате мы можем ожидать, что он будет стоить дороже.

Для тех, кто не знает, оригинальный Redmi G доступен в трех вариантах. Базовый и средний варианты оснащены процессорами Intel Core i5 10-го поколения серии H, а топовая модель оснащена чипом i7. Кроме того, базовая модель оснащена графическим процессором NVIDIA GTX 1650, а последняя — GTX 1650 Ti.

Поскольку Redmi подтвердила, что новый игровой ноутбук Redmi G 2021 будет высококлассным предложением, по крайней мере, один из вариантов может появиться с процессором Intel Core i9.

При этом, поскольку до анонса еще неделя, мы ожидаем, что Redmi представит большинство функций своего еще не выпущенного ноутбука в ближайшие дни.