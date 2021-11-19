Дата запуска Coolpad COOL 20 Pro назначена на 1 декабря

В конце мая Coolpad выпустил новый смартфон под названием Coolpad COOL 20. Почти шесть месяцев спустя бренд подтвердил выпуск улучшенной версии этого телефона, получившего название Coolpad COOL 20 Pro.

Coolpad объявила о запуске Coolpad COOL 20 Pro 1 декабря в Китае. Телефон будет представлен на конференции, которая начнется в 19:00 по местному времени.

Компания еще не представила всех основных моментов устройства. Пока только намекает на наличие двойных стереодинамиков.

Но благодаря TENAA мы знаем некоторые важные детали об этом телефоне. Согласно листингу, Coolpad COOL 20 Pro будет оснащен 6,59-дюймовой ЖК-панелью FHD + с выемкой в ​​виде капли росы. Он будет оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц.

Телефон будет иметь 50-мегапиксельную тройную камеру на задней панели и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Согласно изображениям, задние камеры будут расположены в форме буквы L над квадратным модулем.

Поскольку это будет бюджетный смартфон, устройство будет оснащено разъемом для наушников 3,5 мм, а также слотом для карт MicroSD. И последнее, но не менее важное: в телефоне будет установлена ​​батарея емкостью 4400 мАч, поэтому его толщина составит 8,3 мм, а вес — 193 г.

Источник — Astera.