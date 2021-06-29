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Дата выхода Google Pixel 5A может быть назначена в августе

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Когда мельница слухов заявила, что Google Pixel 5a был отменен из-за глобальной нехватки чипов, Google развенчал слухи, заявив, что он будет дебютировать примерно в то же время, что и Pixel 4a. В свежем отчете Bloomberg говорится, что Pixel 5A выйдет в августе.

В отчете также говорится, что Pixel 5A будет запущен и выпущен в августе. Предшественник Pixel 4a был анонсирован 3 августа и поступил в продажу 20 августа на нескольких рынках. Предыдущие отчеты утверждали, что Google будет выпускать Pixel 5a на ограниченных рынках, таких как США и Япония.

В сообщениях утверждалось, что Pixel 5a не может быть серьезным обновлением по сравнению с Pixel 4a 5G. Предполагается, что новый телефон будет работать на чипсете Snapdragon 765G, который ранее использовался в смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5. Компания вряд ли выпустит версию Pixel 5a для 4G.

Дата выхода Google Pixel 5A может быть назначена в августе

Что касается связанных новостей, ожидается, что Google выпустит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro в октябре этого года. По слухам, в этих телефонах используется специальный чип Google, который может предложить производительность, аналогичную Snapdragon 870. Ожидается, что Pixel Watch также станет официальным наряду с серией Pixel 6.

Источник — Astera.

Google Pixel 5A
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