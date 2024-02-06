Дата 1 января 10 000 года ломает компьютеры на Windows 11

В китайском блоге Love Comparison был опубликован способ, который предположительно может вывести компьютер из строя путем изменения системной даты.

Автор эксперимента попытался установить дату 1 января 10 000 года на своем компьютере под управлением операционной системы Windows.

Стандартными средствами через интерфейс системы установить такую дату не удалось, так как предельная дата, доступная для установки, ограничена 31 декабря 2099 года. Однако блогер использовал специальные команды в командной строке, чтобы установить запрещенную дату.

После установки такой даты автор заметил, что операционная система зависла и перестала отвечать на команды. После перезагрузки компьютера Windows начала работать ненормально, открывая программы хаотично и обрабатывая команды с большой задержкой.

Настройки операционной системы также были сброшены к значениям по умолчанию. В конечном итоге компьютер перестал реагировать на любые команды.

Важно отметить, что эта информация основана на отчете блогера и не подтверждена официальными источниками. Всегда рекомендуется быть осторожным при экспериментах с компьютерными системами и следовать официальным рекомендациям производителя операционной системы.