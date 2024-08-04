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Dasung выпустила портативный монитор с цветным E-Ink дисплеем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Китайский бренд Dasung анонсировал новый портативный монитор Paperlike Color, оснащенный цветным сенсорным дисплеем E-Ink Kaleido 3.

Dasung выпустила портативный монитор с цветным E-Ink дисплеем

Этот монитор выделяется не только высокой четкостью изображения, но и легким весом, что делает его удобным для использования в любом месте.

Монитор имеет 12-дюймовую панель с разрешением 2560×1600 пикселей. Плотность пикселей варьируется: 300 ppi в монохромном режиме и 150 ppi в цветном, поддерживающем 4096 оттенков.

Одним из ключевых преимуществ устройства является возможность работы без подсветки, хотя такая функция также предусмотрена.

Dasung выпустила портативный монитор с цветным E-Ink дисплеем

Paperlike Color оснащен аппаратными кнопками для настройки параметров и поддерживает технологию Turbo Refresh, которая увеличивает частоту обновления экрана, обеспечивая комфортный просмотр видео.

Вес устройства составляет всего 439 граммов, а его корпус выполнен из алюминиевого сплава. В Китае цена нового монитора составляет $849.

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