«Ъ»: Данные тысяч российских компаний попали в открытый доступ в Сеть

Журналисты узнали о крупной утечке информации компаний из России, которые могут быть использованы для атак на сотрудников.

Данные тысяч российских компаний попали в открытый доступ в Сеть, причем присутствует информация как о крупных, так и небольших компаниях, о чем сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, данные оказались в открытом доступен на публичных досках онлайн-менеджере проектов Trello.

В свою очередь это позволяет злоумышленникам использовать информацию для взлома корпоративных аккаунтов и организовать атаки на сотрудников.

Стоит отметить, что Trello это площадка, где размещают документацию для участия в тендерах, а также там есть данные паролей, учетных записей и другая информация.