Клювый кит побил рекорд по погружению в воду среди млекопитающих

Клювые киты Кювье и раньше были известны своей способностью глубоко нырять, и в среднем они проводят под водой около часа.

Однако исследователи были поражены, когда они зафиксировали одного кита который пробыл под водой три часа 42 минуты.

На сегодняшний момент это самое продолжительное погружение, когда-либо зарегистрированное для любого кита, и скорее всего рекорд для всех млекопитающих.

Виды клювовидных китов — загадка для ученых, они проводят большую часть времени вдали от берега.

Клювый кит имеет крепкое тело, небольшую покатую голову и короткий клюв. У самцов, кажется, есть два зуба, которые они используют для драки, у самок таких нет.

Они часто охотятся на кальмаров в поисках пищи, обычно засасывая их ртом, чтобы съесть.

Ученые говорят, что, во время преследования своей любимой пищи эти киты ныряли на глубину около 3000 метров.

Когда они всплывают на поверхность, то тратят около двух минут, прежде чем снова нырнуть, а это означает, что исследователям очень трудно вести за ними наблюдение.

В 2014 году было зарегистрировано, что один кит провел под водой более двух часов — это самый долгий из известных периодов под водой.

В этом последнем исследовании ученые зафиксировали более 3600 погружений двух дюжин клювовидных китов за ​​пятилетний период.

Они зафиксировали погружения продолжавшиеся от получаса до двух часов тринадцать минут, значительно превышая точку, в которой у животного такого размера должен кончаться кислород.

Однако два погружения одного кита «поразили» исследовательскую группу.

Один длился почти три часа, другой — три часа 42 минуты.