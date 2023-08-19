Daily Mail: японские учёные разработали позволяющее спать стоя устройство

Японские разработчики представили новую вертикальную капсулу под названием «Жирафенап», предназначенную для того, чтобы работники офисов могли быстро уснуть в положении стоя. Эта капсула напоминает небольшую телефонную будку по размерам и форме, но она содержит платформы для поддержки тела и блокировки внешнего шума. Идея капсулы базируется на возможности спать вертикально, как жирафы с их длинными шеями.

Хотя данное устройство может выглядеть несколько необычно, оно представляет собой место, где работники могут принять удобную позу для сна: согнутые колени, наклоненное вперед туловище, а голова и руки опираются на мягкую платформу. Внешне капсула может напоминать небольшой склад или даже внутренний портал.

Ограничения по росту и весу владельцев капсулы составляют не более 195 сантиметров и 100 килограмм соответственно.

Однако, несмотря на интересную концепцию, некоторые могут предпочесть более традиционные места для отдыха и сна, такие как офисные диваны или даже обычный рабочий стол. В Японии, как отмечается, уже принято спать за рабочим столом, поэтому реакция на подобную инновацию может быть разнообразной.

Пока неизвестно, сколько будет стоить установка подобных капсул в офисах, однако их представление предоставляет интересную альтернативу для тех, кто стремится максимизировать свой рабочий день, включая даже периоды отдыха.