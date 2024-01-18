В лабораториях Китая проведены опасные эксперименты с новым штаммом коронавируса GX_P2V, который обладает почти 100% смертельностью. Ученые, испытывая вирус на мышах, столкнулись с тем, что все грызуны погибли.

По информации Daily Mail, этот штамм коронавируса был создан на основе исследований коронавирусов панголинов, которые были проведены еще в 2017 году, до появления пандемии COVID-19. В результате экспериментов был получен штамм GX_P2V, который обладает почти полной летальностью.

Согласно данным издания, мыши, на которых проводились эксперименты, были специально разведены с максимальным сходством их мозга с мозгом человека. После заражения вирусом, через восемь дней он поразил легкие, трахеи, кости, глаза и другие органы мышей, включая мозг. Все грызуны, участвовавшие в эксперименте, погибли. Перед смертью у них наблюдалось посветление глаз.