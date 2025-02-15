Daily Mail: «Часы смерти» на базе ИИ определяют дату смерти и причину

Бесплатный ресурс анализирует введенные данные, такие как возраст, вес, образ жизни и привычки, включая курение и употребление алкоголя, чтобы оценить продолжительность жизни.

Ресурс с названием «Часы смерти» основан на ИИ, и он называет предполагаемую дату смерти и даже уточняет от чего умрет человек.

Пользователи могут выбрать предполагаемую причину смерти и сравнить свои результаты с данными людей того же пола и индекса массы тела. Сервис сообщает, до какого возраста, по его расчетам, доживет пользователь, и запускает обратный отсчет времени до этой даты.

Однако сайт не учитывает важные аспекты, такие как семейная история заболеваний и текущее состояние здоровья, что может повлиять на точность прогнозов. Кроме того, «Часы смерти» предлагают создать виртуальную надгробную плиту с предполагаемой датой кончины.

Разработчики предупреждают, что сайт предназначен только для развлечения и не следует воспринимать прогнозы как точные предсказания. Издание Daily Mail провело эксперимент, в котором меняя данные о своем образе жизни, автор получал разные прогнозы.

Принцип работы сайта остается неясным, но эксперты предполагают, что он может использовать данные из исследований продолжительности жизни от организаций, таких как CDC и ВОЗ. Несмотря на пугающий функционал, сайт также предлагает советы по улучшению здоровья, включая физические упражнения и отказ от курения.