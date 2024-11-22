D-Link не исправит уязвимости в своих роутерах

Компания D-Link обнаружила критические ошибки в своих роутерах, которые позволяют хакерам удаленно запускать произвольный код.

Уязвимыми оказались модели DSR-150, DSR-150N, DSR-250, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N. Поскольку эти устройства уже сняты с производства, компания не собирается выпускать патчи для их исправления.

Пользователи этих роутеров могут столкнуться с утечками данных, установкой вредоносного ПО и атаками на сервис. Некоторые модели, такие как DSR-250N, все еще доступны в продаже в России по цене от 22 тысяч рублей.

D-Link не уточняет, сколько роутеров было продано в России, но предлагает владельцам уязвимых устройств купить новые модели, поддержка которых продолжается.

В России и других странах компания предлагает новые маршрутизаторы по полной цене, а в США действует скидка 20% на модель DSR-250v2.

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