CYD: Почти 90% владельцев смартфонов не могут без них жить

Смартфоны уже давно являются неотъемлемым элементом в нашей жизни, и как оказалось 90% человек испытывают тревогу, если под рукой нет своего любимого аппарата.

Китайские исследователи опросили около 2 тыс. человек и как оказалось, почти все опрошенные чувствуют себя неуютно без смартфона в руках.

Опрос показал, что 89% респондентов невольно постоянно проверяют аппарат на предмет новых уведомлений.

65% высказались за высокую зависимость от гаджета, без смартфона они не могут сосредоточится на работе или учебе. Также специалисты выяснили, что 56% респондентов из-за постоянного проведения времени со смартфоном теряют коммуникативные навыки в реальной жизни.

Представитель психологического образования Восточно-китайского университета отметил, что чем больше люди проводят времени со смартфоном тем больше у них растет уровень тревожности, а берут они в руки аппарат, чтобы получить удовлетворение и успокоится.