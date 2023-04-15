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CYD: Почти 90% владельцев смартфонов не могут без них жить

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Смартфоны уже давно являются неотъемлемым элементом в нашей жизни, и как оказалось 90% человек испытывают тревогу, если под рукой нет своего любимого аппарата.
Китайские исследователи опросили около 2 тыс. человек и как оказалось, почти все опрошенные чувствуют себя неуютно без смартфона в руках.

Опрос показал, что 89% респондентов невольно постоянно проверяют аппарат на предмет новых уведомлений.

65% высказались за высокую зависимость от гаджета, без смартфона они не могут сосредоточится на работе или учебе. Также специалисты выяснили, что 56% респондентов из-за постоянного проведения времени со смартфоном теряют коммуникативные навыки в реальной жизни.

Представитель психологического образования Восточно-китайского университета отметил, что чем больше люди проводят времени со смартфоном тем больше у них растет уровень тревожности, а берут они в руки аппарат, чтобы получить удовлетворение и успокоится.

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