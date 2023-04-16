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CYD: Почти 90% владельцев смартфонов не могут без них жить

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В Китае провели опрос, целью которого было выяснить, насколько важны смартфоны для людей.

Исследование китайских социологов опубликовал CYD и оказалось, что почти 90% владельцев смартфонов не могут без них жить.

Также 89% респондентов заявили, что невольно проверяют есть сообщения или пропущенные звонки, а 65% и вовсе даже не способны сосредоточится на работе или во время учебы, если в руках нет смартфонов.

Специалисты говорят, что для большинства смартфон стал предметом с которым можно избавится от беспокойства и получить удовлетворение.

При этом на самом деле, чем больше люди проводят времени со смартфонами в руках, тем выше становится их уровень тревожности. В результате зависимость от гаджетов может перерастать в депрессию и вызывать проблемы со сном и памятью.

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