Cyberpunk 2077 запустили на электромобиле Tesla Model S Plaid

Новая Tesla получила мощный компьютер, который позволяет запускать современные требовательные игры.

Илон Маск на презентации Model S Plaid отметил, что электрокар оснащен вычислительной системой сопоставимой по производительности с PlayStation 5.

Помимо этого, в салоне автомобиля установили 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200×1300 пикселей.

На презентации мощного электрокара на экране мультимедийной системы была запущена игра Cyberpunk 2077, причем она работала с частотой 60 FPS.

Tesla Model S Plaid получил силовую установку мощностью более 1000 л.с. и запас хода около 630 км.

Новинка способна совершать ускорение от 0 до 100 км/ч за 2 сек. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 320 км/ч. В США Model S Plaid можно заказать от 130 тыс. долларов.