Главная » Новости

Cyberpunk 2077 запустили на электромобиле Tesla Model S Plaid

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 76 Опубликовано

Новая Tesla получила мощный компьютер, который позволяет запускать современные требовательные игры.
Илон Маск на презентации Model S Plaid отметил, что электрокар оснащен вычислительной системой сопоставимой по производительности с PlayStation 5.

Помимо этого, в салоне автомобиля установили 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200×1300 пикселей.

На презентации мощного электрокара на экране мультимедийной системы была запущена игра Cyberpunk 2077, причем она работала с частотой 60 FPS.

Tesla Model S Plaid получил силовую установку мощностью более 1000 л.с. и запас хода около 630 км.

Новинка способна совершать ускорение от 0 до 100 км/ч за 2 сек. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 320 км/ч. В США Model S Plaid можно заказать от 130 тыс. долларов.

Cyberpunk 2077 Tesla Model S Plaid
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов