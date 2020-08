Cyberpunk 2077 претендует сразу на шесть наград Gamescom 2020

Cyberpunk 2077, долгожданная ролевая игра в жанре экшн от польской студии CD Projekt Red, является лидером на Gamescom Awards в этом году, претендуя на шесть номинаций в различных категориях, включая самую оригинальную игру и лучший экшен.

Киану Ривз играет главную роль в игре, действие которой происходит в одержимой технологиями антиутопии. Игроки берут на себя роль наемника под названием edgerunner, киберпанк-персонажа, который использует «глубокую сеть» в стиле Matrix. Ривз играет Джонни Сильверхэндса, легендарного режиссера, персонаж которого живет в сознании игрока.

Другие популярные игры, попавшие в список номинаций Gamescom в этом году, включают «Gounded» , выпущенную Obsidian Entertainment и опубликованную Xbox Game Studios, в которой игроки уменьшаются до размеров муравья и пытаются выжить на заднем дворе, полном опасностей; The Medium, психологический хоррор, разработанный Bloober Team; и Assassin’s Creed Valhalla , новейшая игра в серии стелс-боевиков Ubisoft.

Medium — одно из трех названий лучшей инди-игры, наряду с Cris Tales от Modus Games, пошаговой боевой игрой, и Curious Expedition 2, продолжением отмеченного наградами симулятора экспедиции 19 века от берлинской студии Maschinen-Mensch.

Награды Gamescom Awards вручаются лучшим игрокам, участвующим в Gamescom 2020, крупнейшей игровой выставке в Европе, которая проходит с 27 по 30 августа. В связи с пандемией коронавируса в этом году Gamescom будет полностью виртуальным мероприятием.

Еще списки номинантов Gamescom в этом году включают в себя:

Лучшая приключенческая игра — Grounded, Microsoft; The Medium, Bloober Team; Watch Dogs Legion, Ubisoft.

Лучший боевик — Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft; Cyberpunk 2077, CD Projekt RED; Star Wars: Squadrons, Electronic Arts.

Лучшая инди-игра — Cris Tales , Modus Games; Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch; The Medium, Bloober Team.

Лучшая игра для Microsoft Xbox — Cyberpunk 2077 , CD Projekt RED; Grounded, Microsoft; Tell Me Why, Microsoft.

Лучшая многопользовательская игра —Dual Universe, Novaquark Montreal; NBA 2K21, 2K; Operation: Tango, Clever Plays.

Лучшая игра для Nintendo Switch — Black Book, Hypetrain Digital; Figment: Creed Valley, Bedtime Digital Games; Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment.

Лучшая игра для Sony PlayStation — Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft; Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision; Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

Лучшая семейная игра —Ary and the Secret of Seasons, Modus Games; Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision; KeyWe, Stonewheat & Sons.

Лучшая текущая игра — Borderlands 3, 2K; Call of Duty: Modern Warfare/Warzone, Activision; World of Tanks, Wargaming.

Лучшая игра для ПК — Cyberpunk 2077 , CD Projekt RED; Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe; Tell Me Why, Microsoft.

Лучшая гоночная игра — DIRT 5 , Codemasters; Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment; Radical Relocation, Iceberg Interactive.

Лучший ремастер — Mafia: Definitive Edition , 2K; Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision; XIII: Remake, astragon Entertainment.