Cyberpunk 2077 претендует сразу на шесть наград Gamescom 2020

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.51 EUR/RUB: 88.06 BTC/USD: 8756.9

26 сентября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Cyberpunk 2077 претендует сразу на шесть наград Gamescom 2020

26.08.2020 16:50

Cyberpunk 2077, долгожданная ролевая игра в жанре экшн от польской студии CD Projekt Red, является лидером на Gamescom Awards в этом году, претендуя на шесть номинаций в различных категориях, включая самую оригинальную игру и лучший экшен.

Киану Ривз играет главную роль в игре, действие которой происходит в одержимой технологиями антиутопии. Игроки берут на себя роль наемника под названием edgerunner, киберпанк-персонажа, который использует «глубокую сеть» в стиле Matrix. Ривз играет Джонни Сильверхэндса, легендарного режиссера, персонаж которого живет в сознании игрока.

Другие популярные игры, попавшие в список номинаций Gamescom в этом году, включают «Gounded» , выпущенную Obsidian Entertainment и опубликованную Xbox Game Studios, в которой игроки уменьшаются до размеров муравья и пытаются выжить на заднем дворе, полном опасностей; The Medium, психологический хоррор, разработанный Bloober Team; и Assassin’s Creed Valhalla , новейшая игра в серии стелс-боевиков Ubisoft.

Medium — одно из трех названий лучшей инди-игры, наряду с Cris Tales от Modus Games, пошаговой боевой игрой, и Curious Expedition 2, продолжением отмеченного наградами симулятора экспедиции 19 века от берлинской студии Maschinen-Mensch.

Награды Gamescom Awards вручаются лучшим игрокам, участвующим в Gamescom 2020, крупнейшей игровой выставке в Европе, которая проходит с 27 по 30 августа. В связи с пандемией коронавируса в этом году Gamescom будет полностью виртуальным мероприятием.

Еще списки номинантов Gamescom в этом году включают в себя:

Лучшая приключенческая игра — Grounded, Microsoft; The Medium, Bloober Team; Watch Dogs Legion, Ubisoft.

Лучший боевик — Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft; Cyberpunk 2077, CD Projekt RED; Star Wars: Squadrons, Electronic Arts.

Лучшая инди-игра — Cris Tales , Modus Games; Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch; The Medium, Bloober Team.

Лучшая игра для Microsoft Xbox — Cyberpunk 2077 , CD Projekt RED; Grounded, Microsoft; Tell Me Why, Microsoft.

Лучшая многопользовательская игра —Dual Universe, Novaquark Montreal; NBA 2K21, 2K; Operation: Tango, Clever Plays.

Лучшая игра для Nintendo Switch — Black Book, Hypetrain Digital; Figment: Creed Valley, Bedtime Digital Games; Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment.

Лучшая игра для Sony PlayStation — Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft; Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision; Cyberpunk 2077, CD Projekt RED.

Лучшая семейная игра —Ary and the Secret of Seasons, Modus Games; Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision; KeyWe, Stonewheat & Sons.

Лучшая текущая игра — Borderlands 3, 2K; Call of Duty: Modern Warfare/Warzone, Activision; World of Tanks, Wargaming.

Лучшая игра для ПК — Cyberpunk 2077 , CD Projekt RED; Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe; Tell Me Why, Microsoft.

Лучшая гоночная игра — DIRT 5 , Codemasters; Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment; Radical Relocation, Iceberg Interactive.

Лучший ремастер — Mafia: Definitive Edition , 2K; Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision; XIII: Remake, astragon Entertainment.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги