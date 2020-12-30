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Cyberpunk 2077 получит бесплатный DLC с начала 2021 года

30.12.2020 10:00

В предыдущей игре студии, «Ведьмак 3», было 16 бесплатных пакетов DLC.

На веб-сайте Cyberpunk 2077 появилась новая страница, посвященная будущему контенту игры. При обнаружении на странице также появляется первая информация о том, когда игроки могут ожидать увидеть новый DLC.

Согласно веб-странице, «бесплатные DLC начнут появляться в Ночном городе в начале 2021 года», предполагая, что первые фрагменты контента появятся в течение первого квартала года. Вы можете увидеть полную веб-страницу здесь .

Еще в сентябре CD Projekt RED заявила на телефонной конференции компании, что подробности о пост-выпускном контенте Cyberpunk 2077 будут раскрыты в ближайшее время . В то время в нем говорилось, что игроки могут ожидать такую ​​же дорожную карту, как и в The Witcher 3: Wild Hunt , где были представлены как бесплатные надстройки, так и платные расширения.

Cyberpunk 2077 получит бесплатный DLC с начала 2021 года

Хотя очень мало было рассказано о том, что будет в Cyberpunk 2077 , компания добавила, что это будет «серия бесплатных DLC и расширений».

Для сравнения, The Witcher 3: Wild Hunt после запуска получила 16 бесплатных дополнений, которые включали новые прически, доспехи и побочные квесты. Два дополнения добавили значительное количество нового контента с совершенно новыми локациями, сюжетными линиями и элементами игрового процесса в течение 20-30-часовых кампаний.

Неясно, какой контент повлечет за собой DLC. Его дополнение также будет сопровождаться двумя существенными патчами , которые, как говорят, исправят множество проблем, мешающих игре и ее производительности на системах последнего поколения.

Игроки недавно обнаружили в Cyberpunk 2077 целую железнодорожную систему , которая была полностью вырезана перед выпуском игры.

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